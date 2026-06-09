«Моей маме приходится отбиваться»: как слухи о разводе повлияли на семью Валерии

Певица Валерия опровергла слухи о разводе с Пригожиным и разделе имущества

Народная артистка России Валерия и ее муж и продюсер Иосиф Пригожин никогда не задумывались о разводе, даже в пылу ссоры. Но люди, которые пытаются завоевать большую аудиторию в социальных сетях, не гнушаются и враньем, чтобы добиться своей цели. А мощный заголовок притягивает подписчиков и гарантирует желанные лайки.

Авторы фейковых новостей о расставании пары просто выдумали «скандальные подробности», в том числе связанные с разделом имущества. Как рассказала Валерия корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ, она уже не реагирует на лживые заявления в прессе и интернете.

«Самое-то главное — зачем это люди множат? Сейчас весь TikTok завален. Ну, мы-то ладно, наши друзья все понимают, что это ерунда, мы везде вместе каждый день, у нас столько всего происходит ежедневно. Но самое главное — моей маме приходится тоже отбиваться. Люди постарше, ее друзья какие-то, знакомые, они звонят все встревоженные, родственники звонят», — поделилась певица.

По словам Валерии, детали ее якобы начавшегося бракоразводного процесса вызвали только истерический смех. Например, что Пригожин забрал у артистки права на песни, что в их случае невозможно чисто юридически. Более того, авторы фейков включили в репертуар звезды несуществующий хит «Дикая», который продюсер тоже как будто отнял.

«Специально написан просто треш какой-то, и люди в это верят: какая-то квартира на Воробьевых горах. У нас в жизни не было квартиры на Воробьевых горах. То есть все от начала и до конца — просто смешная какая-то чушь», — заявила Валерия.

Дети исполнительницы оказались более подготовленными к сплетням, чем ее мама. Никто из них не удивился очередному информационному вбросу. Что же касается отношений с Пригожиным, по словам певицы, даже серьезные конфликты не приводили к разговору о разводе. Как отметила звезда, «пошумели вечер и все».

Ранее в интервью 5-tv.ru Валерия раскрыла секрет долгого брака с Пригожиным. В этом году их семье исполнилось 22 года.

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