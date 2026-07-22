«Пересылают мемы»: как дети актрисы Ольги Смирновой относятся к ее работе

Дети актрисы Ольги Смирновой с пониманием относятся к особенностям ее профессии

Дети актрисы Ольги Смирновой с пониманием относятся к особенностям работы артистов. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

Смирнова уточнила, что ее наследники знают о том, как сильно она любит то, чем занимается. Более того, они осведомлены о том, что чем кардинальнее разница между мамой в жизни и на экране, тем для артистки интереснее.

К тому же никаких проблем в отношениях со сверстниками или их родителями из-за этого у ее детей не возникало.

«Они, наоборот, все там что-нибудь пересылают друг другу и ржут. Когда „Чикатило“ (сериал „След Чикатило“. — Прим. ред.) вышел, или когда „Искусство соблазна“, там тоже были мемы. Все нормально. Мы все люди прежде всего. Это моя работа», — пояснила актриса.

Смирнова добавила, что выбирает проекты без оглядки на мнение окружающих. А ее близкие, в том числе и дети, понимают, что роли — это, прежде всего работа. И относятся к этому соответствующе.

«Это надо просто распрощаться с профессией, если я буду думать о том, что обо мне подумают дети, мужья или тому подобное. Либо я занимаюсь профессией, либо нет. <…> Играя в „Чикатило“ я не думала о том, как это будут смотреть дети. Но у меня и дети в адеквате», —отметила актриса.

Она добавила, что ее наследники уже достаточно взрослые. Старшая дочь, 20-летняя Василиса, уже студентка, она учится на режиссера и иногда снимается в кино. Сыну Федору 12 лет, но и он тоже все понимает. К тому Смирнова старается поддерживать с наследниками эмоциональную связь. И современные технологии в этом плане очень помогают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Смирнова одобрила поступок народного артиста Сергея Безрукова. Он оплатил обучение студентам со своего курса во ВГИКе.

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