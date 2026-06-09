«Настоящие партнеры по жизни»: Валерия раскрыла секрет долгого брака с Пригожиным

Певица Валерия назвала настоящую дружбу секретом ее долгого брака с Пригожиным

Народная артистка России Валерия и ее муж, а также продюсер Иосиф Пригожин женаты уже 22 года. И их браку, по мнению певицы, ничего не угрожает, потому что они — друзья и партнеры во всех сферах жизни. Супругов объединяют не только чувства, но и общие интересы, увлечение творчеством, а еще полное доверие. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ.

«Мы очень надежные оба человека, мы настоящие партнеры по жизни. Потому что семьи разбиваются как раз очень часто, когда нет общих интересов, когда по-настоящему не становятся друзьями. Да, любовь — понятно, да, страсть — все хорошо, замечательно, но если ты не стал другом, то в долгую идти сложно», — поделилась исполнительница.

По словам Валерии, крепкие отношения — не те, в которых не возникает конфликтов. Между ней и мужем регулярно вспыхивают ссоры, что нормально, ведь у каждого свои взгляды, эмоции, характер. Но ни одно противоречие еще не стало поводом усомниться друг в друге. Повздорили — и жизнь продолжается.

В красивых жестах артистка тоже не нуждается, ей не нужны доказательства любви. Как призналась Валерия, спустя столько лет ей достаточно посмотреть в глаза мужу, чтобы понять — его сердце занимает только она. Пламя любви певицы и продюсера горит ясно, дополнительные дрова ему не требуются.

«В нашем случае необязательно придумывать какие-то сцены со свечами, романтические выходы куда-то. Знаете, когда человек с утра просто смотрит на тебя глазами такими: „Боже, какая же ты у меня! Как же я счастлив, что ты со мной“. Ну куда еще круче дровишки? Тут уже ничего не надо другого абсолютно», — заключила певица.

После скандального развода с бывшим продюсером Александром Шульгиным, которого Валерия обвинила в избиениях и прочих унижениях, она осталась одна с тремя детьми — сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Анной. Свои услуги ей предложил Пригожин, и поначалу отношения были исключительно рабочими. Но продюсер влюбился с первого взгляда и через год добился своего. Весной 2003 года они подписали контракт, а летом 2004-го поженились.

Ранее в интервью 5-tv.ru Валерия поддержала и посочувствовала Регине Тодоренко, которая пожаловалась на тяжесть образа «сильной женщины». Как когда-то певица, телеведущая пытается совместить карьеру с воспитанием троих маленьких детей.

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