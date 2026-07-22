«Либо профессия, либо нет»: Смирнова о том, как реакция семьи влияет на карьеру

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 79 0

Сама артистка не зацикливается на том, что скажут о ней дети после съемок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Ольга Смирнова: мысли о реакции родных на роли в кино похоронят карьеру актрисы

Актриса Ольга Смирнова заявила, что постоянные мысли о том, как отнесутся близкие к различным ролям в кино, могут обернуться похоронами карьеры. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

«Если думать об этом, то тогда надо просто распрощаться с профессией. Если я буду думать о том, что обо мне подумают дети, мужья или тому подобное, то либо я занимаюсь профессией, либо нет», — сказала артистка.

Смирнова отметила, что у многих ее коллег есть определенные табу при выборе ролей, однако актриса старается не ограничивать себя. Она подчеркнула, что совсем не зацикливалась на мнении своих детей при съемках в сериале «След Чикатило».

«Я не думала о том, как это будут смотреть дети. Но у меня дети в адеквате, они понимают, что это моя профессия. И они знают мою любовь к профессии, перевоплощениям», — подчеркнула Ольга.

Ранее Смирнова высоко оценила поступок народного артиста РФ Сергея Безрукова по отношению к его курсу во ВГИКе.

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