«Либо профессия, либо нет»: Смирнова о том, как реакция семьи влияет на карьеру

Ольга Смирнова: мысли о реакции родных на роли в кино похоронят карьеру актрисы

Актриса Ольга Смирнова заявила, что постоянные мысли о том, как отнесутся близкие к различным ролям в кино, могут обернуться похоронами карьеры. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

«Если думать об этом, то тогда надо просто распрощаться с профессией. Если я буду думать о том, что обо мне подумают дети, мужья или тому подобное, то либо я занимаюсь профессией, либо нет», — сказала артистка.

Смирнова отметила, что у многих ее коллег есть определенные табу при выборе ролей, однако актриса старается не ограничивать себя. Она подчеркнула, что совсем не зацикливалась на мнении своих детей при съемках в сериале «След Чикатило».

«Я не думала о том, как это будут смотреть дети. Но у меня дети в адеквате, они понимают, что это моя профессия. И они знают мою любовь к профессии, перевоплощениям», — подчеркнула Ольга.

Ранее Смирнова высоко оценила поступок народного артиста РФ Сергея Безрукова по отношению к его курсу во ВГИКе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.