США продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

При этом успех достигнутых договоренностей будет зависеть от Тегерана.

Когда США и Иран заключат сделку

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gent Shkullaku

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Американское руководство продолжит стремиться к соглашению с Ираном, в том числе по ядерной проблеме, даже если позиция Израиля по этому вопросу отличается. Об этом в интервью Fox News сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравится или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться», — заявил он.

По его словам, успех будущего соглашения будет зависеть не его подписания, а от реального выполнения Тегераном условий. Вэнс подчеркнул, что следование исламской республикой требованиям является приоритетом для американского лидера Дональда Трампа.

Ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась: Израиль, несмотря на режим прекращения огня, продолжает наносить удары по Ливану. В ответ на это Иран атаковал ракетами территорию еврейского государства. Тель-Авив отреагировал ударами по военным объектам КСИР в центральной и западной областях исламской республики, а также аэропорту Мехрабад в столице страны.

Ранее Трамп призвал обе стороны прекратить боевые действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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