Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить стрельбу

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить обмен ударами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить «стрельбу», — заявил глава Белого дома.

Эта публикация была сделана на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней 17 мая, было нарушено. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать Ливан, а Иран наносит серию ракетных ударов по израильским объектам.

О происходящем доложили и Дональду Трампу, который обещал связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросить его воздержаться от ответных обстрелов исламской республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль нанес новый удар по Ливану. Тель-Авив заявил об подготовке очередных атак и потребовал эвакуации жителей сразу нескольких районов на юге республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.