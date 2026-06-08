Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить стрельбу
Конфликт на Ближнем Востоке проходит новый этап эскалации.
Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP
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Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить обмен ударами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Израиль и Иран должны немедленно прекратить «стрельбу», — заявил глава Белого дома.
Эта публикация была сделана на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней 17 мая, было нарушено. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать Ливан, а Иран наносит серию ракетных ударов по израильским объектам.
О происходящем доложили и Дональду Трампу, который обещал связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросить его воздержаться от ответных обстрелов исламской республики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль нанес новый удар по Ливану. Тель-Авив заявил об подготовке очередных атак и потребовал эвакуации жителей сразу нескольких районов на юге республики.
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