Огурчики и кимчи ждут: на что Анита Цой променяла отпуск

Анита Цой решила посвятить свой отпуск работе на ферме

Народная артистка России Анита Цой решила отказаться от отпуска этим летом, чтобы посвятить себя развитию собственной фермы. Об этом певица рассказала в интервью изданию Газета.ру.

Исполнительница отметила, что все мысли заняты только работой на аграрном предприятии, где, по ее словам, начался «самый сезон». Она также добавила, что загорать будет прямо во время процесса.

«Мы все посадили, уже готовимся через неделю снимать первые огурчики. … Главное, не сгореть на солнце. Никуда не поеду, буду развивать свою продукцию и выпускать песни. У меня сейчас план „х“. Вообще не хочу ни в какой отпуск. Думаю, что и здесь загорю», — пояснила Цой.

Артистка также поделилась успехами своего бизнес-проекта. Так, приготовленные Анитой соленья успешно экспортируются за рубеж. При этом певица заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует вывести свою продукцию на индийские рынки.

«Огурчики взяли с большим удовольствием, кимчи органическое. Собираемся отправлять в Гонконг сейчас посылочку. Честно говоря, не знаю, сможем ли выйти на Индию, но мне кажется, что сейчас все возможно и это даже приветствуется. Они к нам везут, а мы к ним. Пакистан уже ест, Казахстан ест, Белоруссия ест», — подчеркнула исполнительница.

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