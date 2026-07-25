«Это не мой бизнес»: Ханна отказывается продавать сумки из своей коллекции

Певица Ханна коллекционирует сумки и отказывается их продавать даже втридорога

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. ред.) и ее муж Павел «Пашу» Курьянов этим летом отметили 11-ю годовщину свадьбы. В интервью корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии «Спорт. Музыка. РУ. ТВ» в Завидово артистка поделилась, что в их семье нет традиции шумно отмечать именно этот день, зато каждые два месяца пара старается найти время на романтическую поездку.

На этот раз это было путешествие во Францию — влюбленные сели в авто и несколько дней наслаждались пейзажами и друг другом. Разумеется, из Парижа Ханна не уехала без подарка от избранника. Пашу преподнес ей красивую сумку — дополнил богатую коллекцию. По словам исполнительницы, этот аксессуар — ее страсть.

«Он (Пашу. — Прим. ред.), к сожалению, не угадывает, он не настолько у меня романтик. Мне приходится заранее говорить, что я хочу. Но он знает, что у меня есть небольшая слабость к подобным моделям, поэтому он всегда знает, что мне подарить. И поскольку мы были как раз в Париже, там с этим попроще, привезли оттуда… Я не считаю их, просто коллекционирую», — рассказала звезда.

Для многих модниц брендовые сумки — не только роскошный аксессуар, но и выгодная инвестиция. Стоимость некоторых моделей, особенно редких, из лимитированных коллекций, с годами только растет, и можно в трудный момент заключить хорошую сделку. Но Ханна расставаться со своими ценностями не планирует, хотя желающие купить у нее какой-нибудь экземпляр регулярно находятся.

«Каждый день мне поступают предложения продать мои сумки в три-четыре раза дороже, чем я их купила. Но это не мой бизнес. Поэтому пока я занимаюсь тем, что просто их коллекционирую… Зачем думать о плохом? Я всегда думаю о хорошем. У меня две дочки растут, мне есть куда, если что, в каком-то дальнем случае их девать», — заключила певица.

Как отметила Ханна, ее дочери, семилетняя Адриана и трехлетняя Камилла, еще не оценивают вещи по брендам, им просто нравится красиво наряжаться и получать комплименты от родителей. Девочки часто устраивают дома показы мод, и они с удовольствием примеряют мамины вещи, не задумываясь об их цене. В будущем их ждет приятный сюрприз в виде коллекции сумок, которыми артистка, судя по всему, тоже не против поделиться.

Ранее в интервью 5-tv.ru Ханна раскрыла свой секрет воплощения желаний. Исполнительнице помогла книга, которая изменила ее жизнь.

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