С собакой или кошкой: с каким питомцем полезнее засыпать в одной кровати

Daily Mail: лучше всего засыпать с собакой, чем с кошкой

Домашний питомец в кровати для одних — источник тепла и спокойствия, для других — причина бессонной ночи. Однако новые данные показывают: если выбирать между собакой и кошкой, сон рядом с собакой может оказаться полезнее. Об этом сообщило Daily Mail.

Исследователи выяснили, что владельцы собак чаще ощущают себя спокойнее и безопаснее ночью. Присутствие питомца рядом снижает тревожность и помогает быстрее расслабиться перед сном.

Почему собака помогает уснуть

Собака обычно подстраивается под режим хозяина. Если человек ложится спать, животное чаще тоже остается рядом и спокойно проводит ночь. Для многих владельцев это создает ощущение защищенности.

Кроме того, собака воспринимается как компаньон, который «дежурит» рядом. Это особенно важно для людей, которые живут одни. Ранее исследования Mayo Clinic показывали, что часть владельцев считает питомца источником тепла, расслабления и чувства безопасности во время сна.

А что не так с кошками

Кошки тоже могут успокаивать человека, но их ночной режим часто отличается от человеческого. Они могут просыпаться, ходить по кровати, играть, требовать еду или внимание.

Из-за этого сон становится более прерывистым. Даже если человек любит питомца, частые пробуждения мешают полноценному восстановлению.

При этом универсального правила нет. Спокойная кошка, которая спит всю ночь, может не мешать хозяину. А крупная или беспокойная собака, наоборот, способна ухудшить качество сна.

Когда питомца лучше не брать в кровать

Специалисты советуют отказаться от совместного сна с животными людям с аллергией, астмой, ослабленным иммунитетом или маленькими детьми. Также важно учитывать гигиену: питомец должен быть здоров, обработан от паразитов и регулярно наблюдаться у ветеринара.

Если животное мешает спать, лучше организовать ему отдельное место рядом с кроватью. Так сохраняется ощущение близости, но сон становится спокойнее.

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