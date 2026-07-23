В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Новый медицинский проект должен пройти несколько этапов подготовки.

Можно ли пересаживать органы животных людям

Фото: www.globallookpress.com/Waltraud Grubitzsch

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Японские специалисты планируют начать пересадку почек от генетически измененных свиней людям. Процедура должна стать стандартным методом лечения к 2033 году, сообщает газета The Mainichi.

Проектом занимается компания PorMedTec — стартап при Университете Мэйдзи, который уже начал выращивать животных для будущих клинических испытаний. Первые тестовые операции могут пройти в 2028 году.

Для проведения исследований компания готовит специальные площадки в двух медицинских учреждениях — больнице общего профиля Сенан Камакура в префектуре Канагава и медицинском учреждении Университета Хоккайдо в Саппоро.

До конца 2027 финансового года рядом с клиниками планируют создать инфраструктуру для получения органов у свиней. В 2030-м разработчики рассчитывают получить разрешение на применение метода, а еще через три года сделать такие операции стандартной практикой.

Для выращивания животных специалисты используют генетически модифицированные клетки, разработанные американской биотехнологической компанией eGenesis. У получаемых свиней предусмотрено 69 генетических изменений, которые должны помочь избежать отторжения органов организмом человека.

Первыми участниками испытаний станут несколько пациентов в возрасте около 60 лет с тяжелой почечной недостаточностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые из Китая уже провели экспериментальную пересадку органов свиньи человеку. Во время операции пациенту одновременно пересадили печень и почку, которые некоторое время сохраняли работу.

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