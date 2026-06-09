Патрушев провел совещание по обращению с твердыми отходами в Татарстане

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Татарстан провел выездное заседание, посвященное организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

На совещании обсудили строительство новых объектов, закупку контейнеров и обновление спецтехники.

Для перехода к экономике замкнутого цикла важно, чтобы современные объекты обращения с отходами соответствовали требованиям по сортировке и экологически безопасному захоронению. В свою очередь правительство страны расширяет возможности для ускоренного ввода такой инфраструктуры.

Как отметил Патрушев, в России предстоит построить большое количество профильных объектов в ближайшие годы.

«С начала 2026 года в эксплуатацию введены четыре комплекса: в Ленинградской и Челябинской областях, республиках Северная Осетия-Алания и Дагестан. Также начали работу несколько объектов по утилизации», — рассказал вице-премьер.

По его словам, контроль должен касаться не только крупных строительных проектов, но и других направлений, по которым утверждены дорожные карты.

«Всесторонний контроль должен быть обеспечен не только за большими стройками. Это касается и других направлений, по которым утверждены «дорожные карты», — подчеркнул Патрушев.

Отдельно вице-премьер остановился на закупке контейнеров для регионов. Он сообщил, что субъекты приобрели более 62 тысяч контейнеров за 2025 год, а еще 63 тысячи планируется закупить в текущем году.

Кроме того, продолжается обновление парка спецтехники. Патрушев отметил, что заметную роль в этом сыграл механизм льготного лизинга.

«За год таким образом приобретено порядка полутора тысяч мусоровозов и другого оборудования», — добавил он.

В рамках поездки Патрушев вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым также посетил заводы «КАМАЗа». Там производят новые грузовики поколения К5, которые используются в разных отраслях. Линейка состоит из магистральных тягачей, грузовых шасси для различных видов спецтехники и среднетоннажных машин для муниципальных задач. В том числе на базе этих решений создают шасси для новых мусоровозов.

Спецтехника поколения К5 разрабатывается с применением современных технологий и конструктивных решений. В ней сохраняются надежность и практичность предыдущих моделей, адаптированных для работы с мусоровозами, но при этом повышаются комфорт, экономичность, а также уровень систем управления и безопасности.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Патрушев рассказал, как регионы обеспечивают вакцинами для животных.

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