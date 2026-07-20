Дмитрий Патрушев представил нового ректора Тимирязевской академии

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

Вуз участвует в различных федеральных программах, развивает науку и реализует передовые проекты, в том числе в области биотехнологий, цифровой трансформации, внедрения ИИ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев посетил один из главных аграрных вузов страны — Тимирязевскую академию, чтобы представить коллективу нового ректора — Вячеслава Лукомца. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

«Подписан приказ о назначении с 17 июля ректором университета академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук, ученого-практика Вячеслава Михайловича Лукомца», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер России отметил, что Тимирязевская академия — один из самых старейших аграрных вузов страны. Из его стен выпустились сотни профессионалов своего дела.

«Альма-матер тысяч профессионалов, чья жизнь связана с агропромышленным комплексом. Университет уверенно сохраняет звание флагмана российского аграрного образования. Выстроенная здесь программа подготовки специалистов — это хороший пример классической высшей школы в сочетании с инновационными методами», — отметил Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер также сказал, что Тимирязевская академия участвует в различных федеральных программах, развивает науку и реализует передовые проекты, в том числе в области биотехнологий, цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и селекции.

Еще Дмитрий Патрушев напомнил, что в 2026 году на базе академии был открыт геномный центр. Сегодня — востребованное учебно-выставочное пространство, уточнил он. Помимо этого, была проведена масштабная модернизация инфраструктуры, которая прилегает к вузу.

Ранее Дмитрий Патрушев заявил, что современный российский флот демонстрирует высокую эффективность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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