«Полная перезагрузка»: участники «Гонки Героев» поделились впечатлениями от забега

«Гонка Героев» помогла участникам забыть об офисных буднях

Забег по трассе юбилейной «Гонки Героев» в Менделеевске помогло участникам забыть об офисных буднях. Об этом они сами рассказали в беседе с 5-tv.ru.

«Полная перезагрузка рабочего человека, офисника, который кроме мышки ничего тяжелого не держал. Когда ты оказываешься в жизненных условиях, понимаешь, что создан для другого — для полной жизни, для прохождения самых сложных испытаний», — поделился впечатлениями заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин, участник гонки.

Он также отметил, что командные испытания помогают коллективам лучше взаимодействовать во время работы.

В этом году соревнования проходят в новом формате «От рассвета до заката». Первые команды вышли на дистанцию в три часа утра, а последние участники завершат прохождение трассы вечером. По словам организаторов, такой формат позволит принять не менее 15 тысяч человек.

Для спортсменов подготовили самую длинную трассу проекта в России — более 40 препятствий. В маршрут включили вертолеты, трамвай, локомотив и другую технику.

Ранее 5-tv.ru писал об эмоциях другого участника забега. Он отметил, что на дистанции предстоит десантироваться, прыгать, ползти и преодолевать самые разные препятствия, а главное — постоянно помогать друг другу. По его словам, именно командная работа позволяет каждому добраться до финиша.

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