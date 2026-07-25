«Полная перезагрузка»: участники «Гонки Героев» поделились впечатлениями от забега

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 72 0

Трасса, состоящая из более чем 40 препятствий, стала настоящей проверкой на прочность.

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Гонка Героев» помогла участникам забыть об офисных буднях

Забег по трассе юбилейной «Гонки Героев» в Менделеевске помогло участникам забыть об офисных буднях. Об этом они сами рассказали в беседе с 5-tv.ru.

«Полная перезагрузка рабочего человека, офисника, который кроме мышки ничего тяжелого не держал. Когда ты оказываешься в жизненных условиях, понимаешь, что создан для другого — для полной жизни, для прохождения самых сложных испытаний», — поделился впечатлениями заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин, участник гонки.

Он также отметил, что командные испытания помогают коллективам лучше взаимодействовать во время работы.

В этом году соревнования проходят в новом формате «От рассвета до заката». Первые команды вышли на дистанцию в три часа утра, а последние участники завершат прохождение трассы вечером. По словам организаторов, такой формат позволит принять не менее 15 тысяч человек.

Для спортсменов подготовили самую длинную трассу проекта в России — более 40 препятствий. В маршрут включили вертолеты, трамвай, локомотив и другую технику.

Ранее 5-tv.ru писал об эмоциях другого участника забега. Он отметил, что на дистанции предстоит десантироваться, прыгать, ползти и преодолевать самые разные препятствия, а главное — постоянно помогать друг другу. По его словам, именно командная работа позволяет каждому добраться до финиша.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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