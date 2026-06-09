Госдума утвердила штрафы за авторизацию через иностранные сервисы

Владельцев российских сайтов и онлайн-платформ могут начать штрафовать за нарушение правил авторизации пользователей, в том числе за использование иностранных сервисов для входа в аккаунт. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщили на сайте парламента.

Документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Она устанавливает наказание за несоблюдение требований к использованию рекомендательных алгоритмов, в том числе если пользователи не были должным образом уведомлены об их применении.

Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний — от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает ответственность операторов связи за нарушения при взаимодействии с органами, обеспечивающими безопасность страны, в рамках работы системы оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что банки обязуют компенсировать клиентам ущерб за провалы в антифрод-защите.

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