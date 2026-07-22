Экспорт сократился: какая страна понесла убытки от прекращения сотрудничества с РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Экономика республики несет серьезные финансовые потери.

Какие страны страдают от прекращения сотрудничества с РФ

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чили столкнулась с серьезным экономическим спадом из-за разрыва связей с РФ

Экономика латиноамериканской республики несет внушительные финансовые потери в связи с ослаблением взаимодействия с Москвой. Об этом сообщили «Известиями» со ссылкой на заявление чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Чили Владимира Белинского.

Дипломат подчеркнул, что текущая ситуация крайне негативно сказывается на торговых показателях государства.

«Ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в один миллиард долларов практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл», — отметил Белинский.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в обозримом будущем стороны смогут пересмотреть формат двусторонних контактов и найти выход из сложившегося дипломатического и экономического тупика.

Помимо прямой потери прибыли от продажи товаров, Чили лишается возможности интеграции в технологические процессы. По информации главы дипломатической миссии, страна утрачивает доступ к передовым российским разработкам, что особенно критично в сфере добывающей промышленности.

Речь идет о методиках прямого извлечения лития, которые могли бы усилить промышленный потенциал южноамериканской республики. Ранее также поступали сведения, что власти страны начали процедуру отзыва гражданства у россиян, получивших его по праву рождения, в рамках борьбы с организациями, курирующими специализированные туры для рожениц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео