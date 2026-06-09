Госдума обязала банки компенсировать клиентам ущерб от мошенников

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Возврат потерянных средств станет возможен только в рамках уголовного дела.

ГД обязала банки платить за обман мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который заставит банки расплачиваться за провалы в антифрод-защите. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь при обнаружении сомнительного перевода или воздействия вредоносной программы банк обязан экстренно обратиться к государственной системе «Антифрод» и заблокировать операцию.

Если клиент, несмотря на предупреждения, попытается провести перевод повторно, вводится «период охлаждения» продолжительностью шесть часов — в это время финансовая организация может не исполнять распоряжения и не проводить платеж заново.

Если же банк спасовал и не остановил подозрительную транзакцию или проигнорировал обязательный период ожидания, он будет обязан возместить клиенту утерянные деньги. Однако сделать это можно будет лишь по заявке пострадавшего и исключительно в рамках возбужденного уголовного дела.

В этот же день Госдума обязала сотовых операторов блокировать номера, замеченные в противоправной деятельности, а также маркировать все иностранные вызовы. Гражданам предоставили право устанавливать самозапрет на прием звонков из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru писал, что на портале Госуслуги появится тревожная кнопка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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