В Москве задержали блогера из Узбекистана за провокационные ролики в метро

В Москве задержали блогера из Узбекистана, который публиковал провокационные ролики, снятые в столичном метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале мессенджера МАКС.

По ее словам, полиция быстро установила личность приезжего после мониторинга в интернете. На найденных правоохранителями видео мужчина вел себя вызывающе по отношению к пассажирам метро, в том числе к девушкам, и провоцировал конфликты.

Блогера задержали в одном из международных аэропортов Москвы, когда он пытался покинуть Россию. В МВД отметили, что сотрудники полиции оперативно нашли мужчину и пресекли его выезд из страны.

В отношении гражданина среднеазиатской республики составили административный протокол по статье, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.

Проверка по факту публикации провокационных роликов продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, блогер попала под статью за фото кулича с секс-игрушкой в Ленинградской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.