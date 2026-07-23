В историческом здании в Москве второй раз за сутки загорелась квартира

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 142 0

По словам очевидцев, накануне там погиб мужчина.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В историческом здании на Гончарной улице в Москве второй раз за сутки загорелась одна и та же квартира. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Возгорание произошло в доме № 26 на предпоследнем этаже. Специалисты устанавливают причины случившегося и уточняют информацию о возможных пострадавших. Жильцов дома оперативно эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

По словам одной из местных жительниц, накануне пожар вспыхнул в этой же квартире. Предварительно, там загорелся мусор. Возгорание удалось ликвидировать, однако хозяин квартиры в итоге скончался. Соседи отмечают, что мужчине было около 50 лет.

«Я думаю, что это из-за мусора. Квартира была захламлена», — рассказала женщина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Егорьевске Московской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб один человек, еще шесть жителей получили травмы, а из здания эвакуировали 28 человек, включая семерых детей. Власти организовали пункт временного размещения для жильцов.

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