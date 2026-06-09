«Живи! Ты боец»: жених онкобольной Лерчек обратился к ней в отчаянии

Жених блогера Лерчек: верю в ее возвращение к танцем после победы над раком

Жених блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини обратился к ней в период ее активной борьбы с раком желудка четвертой стадии. В личном блоге он опубликовал видео, на котором танцевал танго с возлюбленной, и написал, что верит в ее возвращение к танцам.

«Моя Лера, живи!» — с таким посланием опубликовал ролик Сквиччиарини.

По словам 38-летнего хореографа, кадры с активными движениями должны напомнить Валерии, что она снова сможет танцевать и быть в объятиях своего избранника, как раньше. Он подчеркнул, что считает ее сильным человеком и будет рядом с ней на этом пути.

«Ты боец и даже на танцполе, как усердно ты всегда тренировалась и отдавала душу танцу. Скоро обязательно понемногу ты вернешься. И я буду рядом. Твой Луис», — написал Сквиччиарини.

Подписчики поддержали хореографа и поблагодарили его за заботу о Чекалиной. Многие отметили, что в такой период особенно важно, чтобы рядом с человеком были близкие.

Лерчек проходит курсы химиотерапии и старается сохранять активный образ жизни. Однако из-за этого блогера уже не раз критиковали пользователи в соцсети. Некоторые люди делились мнением, что при таком диагнозе человек не может вести публичную жизнь и заниматься обычными делами.

На эти обсуждения отреагировала блогер Евгения Таран, которая тоже столкнулась с похожей болезнью и перенесла удаление желудка. Она заявила, что люди не вправе судить о чужом лечении и поведении, если сами не проходили через такой диагноз.

«Вы не проходите этот путь», — написала Таран, комментируя разговоры о болезни Лерчек.

По словам блогера, у многих сложилось ошибочное мнение, будто человек с четвертой стадией рака должен отказаться от жизни, лежать и прощаться с близкими. К тому же Таран подчеркнула, что сама как два года живет с диагнозом, однако продолжает лечиться и бороться. По ее мнению, Чекалина выбрала такой же путь.

Как писал 5-tv.ru, про критику в адрес Валерии также говорил ее брат Родион. Он рассказывал, что привозил сестру на шестой курс химиотерапии и был поражен тем, что часть людей не верит в ее болезнь.

У Валерии Чекалиной рак желудка четвертой стадии с метастазами диагностировали весной 2026 года, вскоре после рождения младшего сына Даниэля. Блогер проходит лечение. С Чекалиной сняли домашний арест в марте. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

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