Онкобольная Лерчек станцевала страстное танго с женихом на яхте

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, станцевала страстное танго с Луисом Сквиччиарини на вечеринке друзей. Кадры с мероприятия на своей странице в социальной сети опубликовал возлюбленный интернет-знаменитости.

«Мы с моей красоткой <…> на годовщине у наших друзей», — написал Сквиччиарини.

На видео многодетная мать предстала в парике с длинными волосами, в котором часто появляется на публике, а также в откровенном нежно-розовом платье, подчеркивающем ее фигуру. Макияж Лерчек решила сделать естественный с акцентом на нюдовую помаду.

Луисом Сквиччиарини, в свою очередь, для выхода в свет вместе с возлюбленной выбрал светлый костюм. На видео видно, как Чекалина подходит к аргентинскому хореографу, обнимает его, а затем целует.

В настоящее время Лерчек продолжает бороться с раком желудка. Врачи диагностировали у нее онкологию сразу после рождения четвертого ребенка — больше полугода назад. С тех пор Чекалина прошла девять химиотерапий. Сквиччиарини подробно рассказывает о ходе лечения своей невесты в социальных сетях. При этом общественность сомневается в диагнозе знаменитости. Причина — ее чрезмерная активность: она регулярно посещает спортзал и уроки по танцам.

Ранее Лерчек посетила заседание суда, где решался вопрос о возобновлении уголовного дела.

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