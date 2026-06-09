На газораспределительной станции дагестанского Кизилюрта произошел взрыв

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 80 0

МЧС сообщило о возгорании при перекачке газа из автоцистерны в подземное хранилище.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Пожар и последовавший взрыв на автозаправочной станции в Кизляре произошли в момент перекачки сжиженного газа из автоцистерны в подземное хранилище. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального управления МЧС. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным издания Черновик, после прибытия пожарных установлено, что в ходе технологической операции произошло возгорание, за которым последовал взрыв. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. К ликвидации последствий были привлечены 26 сотрудников МЧС и 7 единиц специализированной техники.

В результате происшествия, согласно информации МЧС Дагестана, пострадали около 17 человек. Два пострадавших госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте с последующей отправкой домой. При этом в больнице Кизляра уточнялось, что в стационар доставлены четыре человека, остальные пострадавшие отпущены после осмотра врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Узбекистане в результате взрыва на станции заправки газовых баллонов погибли шесть человек. Также были повреждены транспортные средства и объекты инфраструктуры.

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