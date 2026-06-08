В Узбекистане шесть человек погибли в результате взрыва заправки газовых баллонов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 96 0

Пострадали также транспортные средства и инфраструктура.

Взрыв заправки газовых баллонов в Узбекистане

Фото: © РИА Новости

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В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошел мощный взрыв на пункте, где осуществлялась заправка бытовых газовых баллонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана в Telegram-канале.

По информации ведомства, трагедия унесла жизни шести человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в экстренные службы в 13:50 по местному времени (11:50 мск) в понедельник. Сообщалось о возгорании и последующем взрыве на объекте в Каршинском районе.

Уже через несколько минут на место были направлены пять спасательных расчетов, которые прибыли к 14:02 (12:02 мск). Оперативные действия позволили быстро локализовать пожар — к 14:05 возгорание было взято под контроль, а полностью ликвидировано к 14:55.

В результате происшествия пострадали также транспортные средства и инфраструктура: огнем уничтожены четыре автомобиля, а также два подземных резервуара с топливом. Территория заправки оцеплена, специалисты продолжают устранять последствия аварии.

По распоряжению властей Узбекистана создана специальная правительственная комиссия. Ее возглавил заместитель премьер-министра Очилбой Раматов. В расследовании также участвуют представители профильных министерств и ведомств, которым предстоит установить причины трагедии и оценить масштаб ущерба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате взрыва гранаты в пригороде подмосковного Раменского погибли два человека.

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