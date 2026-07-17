СК России возбудил дело о теракте после поджога заправки в Петербурге

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после поджога газозаправочной станции на проспекте Непокоренных. По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба СК России в канале в мессенджере МАКС.

Следствие установило, что 17 июля подросток вылил легковоспламеняющуюся жидкость на территории и вблизи станции, после чего устроил поджог. В результате возгорания полностью сгорела колонка, частично поврежден газовый модуль станции. Пострадавших в результате инцидента нет, к тушению пожара привлекались несколько пожарно-спасательных расчетов.

По версии следствия, несовершеннолетний действовал под влиянием неустановленных лиц, которые под обманным предлогом вынудили его совершить поджог. В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Всеволожске полиция задержала 17-летнего подростка после поджога служебного автомобиля на территории отдела полиции. Злоумышленник перелез через забор и поджег машину зажигательной смесью. Задержанный, житель Алтайского края, объяснил, что действовал по поручениям неизвестных, которые завербовали его через мессенджер.

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