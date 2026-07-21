Мощный пожар произошел на производстве полимеров в Ленобласти

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 86 0

Огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС России;5-tv.ru

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В городе Всеволожск Ленинградской области произошел крупный пожар на предприятии по производству полимерных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в производственно-складском здании. По предварительным данным, огонь охватил 5900 квадратных метров.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Всеволожск, Всеволожский проспект», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению привлекли более 50 человек и 20 единиц специальной техники. К данному моменту огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет. В МЧС отметили, что работы осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер.

Как ранее писал 5-tv.ru, в подмосковном Серпухове 17 июля загорелся огромный ангар, внутри которого располагалось швейное производство. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.

Также в начале июля крупный пожар произошел в деревне Кипчак Пермского края на частной свиноферме. Огонь распространился на площади 4,5 тысячи квадратных метров.

В результате инцидента погибли 4150 свиней, спасти удалось 1135 животных. Пострадавших среди владельцев и сотрудников фермы не было.

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