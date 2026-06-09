«Ради любви можно все»: Чиповская высказалась о работе над чувствами
Актриса рассказала о взгляде на отношения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Актриса Анна Чиповская назвала любовь ежедневной работой
Актриса Анна Чиповская высказалась о понимании любви в ходе беседы с 5-tv.ru. По ее словам, отношения предполагают не только сильные чувства, но и постоянную внутреннюю работу.
Чиповская отметила, что любовь для нее связана с ощущением присутствия «своего человека» рядом, когда возникает уверенность в правильности выбора партнера.
«Любовь — это то ощущение, когда ты смотришь направо, рядом с тобой стоит <> человек, которого ты хотела видеть рядом», — высказалась Чиповская.
При этом актриса подчеркнула, что отношения предполагают ежедневную вовлеченность.
Актриса также подчеркнула, что чувства не исключают труда над собой и отношениями. Она добавила, что подобный опыт каждый человек должен проверять самостоятельно, исходя из собственной жизни и обстоятельств.
«Ради любви можно все сделать», — отметила Чиповская.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анна Чиповская называет театральную сцену главным источником энергии для себя. Кроме этого, артистка получает силы от сна, общения с друзьями, домашних животных и питания.
Чиповская также рассказала о своих гастрономических предпочтениях: она особенно любит хинкали и борщ, а к чесноку испытывает особую симпатию, употребляя его как свежим, так и маринованным.
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