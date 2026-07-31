Медведь по кличке Душка откусил руку работнице парка в Уссурийске

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 1 984 0

Пострадавшая находится в реанимации без сознания.

В Уссурийске медведь откусил часть руки работнице парка

Фото: Telegram/Следком Приморья/sledcom25

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Медведь откусил руку сотруднице парка «Дора» в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.

Трагедия произошла вечером 30 июля во время кормления животного. Когда женщина подошла к вольеру, медведь по кличке Душка нанес ей серьезную травму.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Она находится в реанимации без сознания.

Следователи организовали доследственную проверку по статье «Нарушение требований охраны труда». Они выяснят хронологию событий, изучают условия работы с дикими животными и действия руководства комплекса.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале июня в селе Тополево под Хабаровском гималайский медведь напал на прохожего. Зверь несколько часов гулял по поселку, его зафиксировали на видео очевидцы. Мужчина спасся только благодаря надземной теплотрассе, на которую успел забраться за доли секунды до нападения.

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