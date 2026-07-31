Особое внимание: как наши мышцы управляют старением организма

У человека мышцы управляют работой мозга и скоростью старения

Мышцы — это крупнейший эндокринный орган, управляющий старением нашего организма. Об этом aif.ru напомнил врач-терапевт, руководитель направления превентивной медицины Кирилл Белан.

Мышечная ткань составляет около 40% массы тела и вырабатывает сотни так называемых молекул-миокинов — они заставляют органы активнее сжигать глюкозу и жиры.

По словам врача, мышцы синтезируют важнейшие вещества, которые защищают от деменции, улучшают память и стимулируют образование новых нейронных связей.

Как отметил эксперт, с 30 лет человек теряет до 8% мышц каждое десятилетие. Это приводит к развитию саркопении — состояния, которое ученые называют системным сбоем, запускающим деградацию всех органов.

Сохранение мышечной массы также защищает от диабета, ожирения и болезней сердца, поэтому медики называют мышцы главным «органом долголетия».

И главное: наращивать мышечную массу можно всегда, даже после 60 лет. Об этом сообщал 5-tv.ru. Главное — делать это правильно. Есть три простых лайфхака, которые помогут преодолеть плато в тренировках и обрести желаемую форму даже в зрелом возрасте.

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