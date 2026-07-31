Это война: почему УЕФА будет бойкотировать будущие ЧМ по футболу

УЕФА будет бойкотировать будущие ЧМ по футболу

На нашей планете была развязана еще одна война и не исключено, что самая многочисленная. С одной стороны, это страны УЕФА, больше полмиллиарда болельщиков Европейской футбольной ассоциации, которые объявили бойкот ФИФА, там фанатов около трех миллиардов. Вроде бы просто отказ от участия в международных матчах, но это, действительно, принципиальное противостояние. После чемпионата в Америке глава ФИФА Инфантино заявил о намерении продать мундиаль частным инвесторам. По недавней карикатуре, которая была опубликована в The Guardian, несложно догадаться, кто был автором идеи. Президент США Дональд Трамп? Так зачем хотят украсть самый популярный вид спорта на земле — объяснит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Кадры с метанием сыра в Италии — для привлечения внимания к вопросу. И как доказательство того, что именно в Европе с древности знают толк в катании круглого и цилиндрического по ровному. А значит имеют право скандалить с главным управленцем мирового футбола.

Идею ФИФА передать доходы от чемпионата мира в частные руки они отвергают. Соревнования ФИФА будут бойкотировать. И главное, но очень спорное: Европа не продается!

В Великобритании почему-то первыми бросились это подтверждать.

«Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны в любую погоду. Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мире. И он никогда не предназначался для продажи!» — говорит премьер-министр страны Энди Бернхэм.

Новый британский премьер почти слово в слово повторяет заявление УЕФА. То есть, вопрос политический. Кампания против Инфантино началась накануне — стало известно, что он хочет передать коммерческие права на чемпионат мира отдельной организации, а часть ее акций продать. Футбольные организации глава ФИФА уговаривал тайно. Теперь оправдывается.

«Это всего лишь предложение. Мы хотим это обсудить. ФИФА продолжает управлять футболом без какого-либо внешнего вмешательства», — заявлял Джанни Инфантино, президент ФИФА.

Вот про внешнее вмешательство это он зря. Свежо придание: все помнят отмененную по звонку Трампа красную карточку на прошедшем чемпионате мира. И вмешательство президента США в общее фото победителей. И дополнительные паузы в игре, которые заполняли дополнительной рекламой. Итог — рекордные доходы. Инфантино вошел во вкус.

«Я рад, что УЕФА заняла эту позицию. Инфантино и ФИФА зашли слишком далеко!» — говорит Дэвид Бернштейн, бывший председатель Футбольной ассоциации Англии.

Начала большому скандалу положено. И пусть УЕФА только одна из шести континентальных конфедераций, что образуют ФИФА. Формально, она не в большинстве. Но именно в Европе наибольшая концентрация лучших сборных и клубов.

«Если произойдет раскол, футбол потеряет репутацию спорта, который объединяет людей. Уже сообщалось, что УЕФА может начать переговоры с крупными странами Юга: США, Бразилией, Аргентиной, Мексикой и так далее, и создать свою собственную альтернативу ФИФА. Но пока еще можно прийти к согласию», — отмечает ученый Киран Магуайр, эксперт в области футбольных финансов.

Публично — борьба за чистоту футбола. Дескать, Европа не даст марать коммерсантам эту чистую и неподкупную игру альтруистов. Многие верят. Но скоординированную атаку европейцев на главу ФИФА тоже не скрыть. Получай, Инфантино, и Трамп, тоже получай!

Способные метать 35-килограмовые головки сыра европейцы явно способны изменить спорт к лучшему. Мир еще скажет им спасибо за внимание к этому вопросу.

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