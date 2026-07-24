«Грандиозно»: Владимир Селиванов заявил о желании устроить концерт в Лужниках

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При этом вопрос заработка исполнителя волнует в последнюю очередь.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Селиванов заявил, что хочет дать сольный концерт в Лужниках

Актер и музыкант Владимир Селиванов, выступающий под сценическим именем VAVAN, не скрывает желания организовать большое шоу в Лужниках. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на концерте ко дню своего рождения.

«Конечно бы не отказался от Лужников, но пока сейчас не время. Я выступал в Лужниках, но выступал в сборных концертах, а что касается сольника, то это, наверное, прям громадно и грандиозно», — сказал звезда сериала «Реальные пацаны».

Исполнитель также отметил, что сегодня в России не так много музыкантов, способных собрать Лужники.

По словам артиста, при организации концерта вопрос прибыли волновал бы его меньше всего. Он подчеркнул, что для него самое главное — это доставить удовольствие себе и своим поклонникам.

«Это просто такой концерт — обмен энергией, как сказала бы Ольга Бузова, с моими людьми, моими слушателями, кто любит мою музыку», — добавил певец.

Ранее Селиванов дал оценку способности блогера Айзы-Лилуны Ай открыто и прямо выражать свои мысли. И отметил, что в личном общении она произвела на него впечатление искреннего человека.

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