Все замечательно! — жена Селиванова об отношениях с его дочкой и экс-женой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 793 0

На его концерт она пришла в футболке с признанием в любви к мужу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Жена Владимира Селиванова заявила о замечательных отношениях с его дочкой

Супруга музыканта и актера Владимира Селиванова (сценическое имя — VАVAN) и блогер Александра Селиванова, известная как Алекса, отлично ладит с бывшей женой своего мужа Викторией Маркиной. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время концерта ко дню рождения артиста.

«В отличных отношениях», — сказала Александра в ответ на вопрос о контактах с экс-супругой VAVANa.

Блогер также отметила, что установила хорошие отношения с дочерью Владимира Евой. Кроме того, Алекса пришла на концерт супруга в футболке «I love Vladimir Selivanov», которые она придумала вместе с девочкой.

Владимир развелся с Маркиной в 2023 году. Несмотря на долгие судебные разбирательства, стороны решили сохранить нормальный диалог ради Евы. Сам исполнитель добавил, что урегулировать все недопонимания помог брачный договор.

Ранее Селиванов с теплотой отозвался о своей теще-астрологе. Актер отметил, что она составляет для него «карту» с советами и перспективами.

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