«Ходячая энциклопедия»: Алексей Гуськов вспомнил ушедшего год назад Митту

Алексей Гуськов вспомнил ушедшего год назад Александра Митту

Режиссер Александр Митта, ушедший из жизни год назад, сочетал в себе строгость с жаждой познания. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ поделился народный артист РФ Алексей Гуськов.

Актер отметил, что Митта был очень требовательным деятелем, но именно это качество позволяло добиваться высочайших результатов при работе.

«Он всегда был беспощаден к себе, в первую очередь. Поэтому, он мог требовать от всех участников все, что хотел. И это урок на всю оставшуюся жизнь», — сказал Гуськов.

Артист также назвал режиссера «ходячей энциклопедией», которому было интересно абсолютно все, что происходило вокруг него.

Говоря о его вкладе в отечественный кинематограф, Гуськов подчеркнул, что Митта воспитал целое поколение известных актеров и других деятелей искусства, которые достигли больших результатов в своей карьере.

Александр Митта — советский и российский режиссер, народный артист России. Он снял свыше 20 картин, среди которых «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя», «Застава Ильича», сериал «Граница. Таежный роман», а также первый советский фильм-катастрофа «Экипаж». Митта скончался 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

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