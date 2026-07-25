«Сунули в фильмы»: Юрий Лоза раскритиковал актерские способности Анны Пересильд

Юрий Лоза усомнился в актерских способностях Анны Пересильд

Певец Юрий Лоза раскритиковал способности 17-летней актрисы Анны Пересильд и заявил, что ее карьера развивается благодаря известной фамилии. Об этом он заявил в беседе с Woman.ru.

«Она уже сыграла неумело. Ее сунули в эти фильмы только потому, что она дочка Пересильд», — заявил музыкант.

По его мнению, дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд не станет всерьез обучаться актерской профессии, поскольку уже считает себя состоявшейся звездой.

«Я гарантирую, что поступает она только для корки. Ну дайте ей корку и не занимайте время. Она все равно учиться не будет», — сказал певец.

Лоза уверен, что дети популярных актеров лишены мотивации к учебе, поскольку успех им и так гарантирован благодаря фамилии родителей. По его словам, это обесценивает профессию артиста.

Поводом для обсуждения стало поступление Анны в Московскую школу кино (МШК) на курс заслуженной артистки России Дарьи Мороз. Вокруг зачисления разгорелся скандал после сообщений о том, что Пересильд не участвовала в финальном конкурсном этапе, поскольку была занята на съемках. При этом Дарья Мороз публично заявила, что Анна успешно прошла все отборочные туры и показала «блестящий результат».

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