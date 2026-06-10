«Как обиженная»: бывшая жена Родригеза пытается испортить его свадьбу

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 390 0

По условиям брачного договора, артист должен был не просто платить алименты на детей, но и отчислять 500 тысяч рублей на содержание экс-супруги.

Разбирательства Тимура Родригеза с бывшей женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшая жена Родригеза пытается вернуть выплаты экс-супруга на свое содержание

Бывшая жена певца и актера Тимура Родригеза — Анна Девочкина — пытается испортить его свадьбу с новой возлюбленной, артисткой Екатериной Кабак, инициировав исполнительное производство. Об этом сообщило издание StarHit.

В первой половине 2026 года у Родригеза и Девочкиной завершились судебные разбирательства по вопросам алиментов и ежемесячного содержания экс-супруги. Согласно условиям брачного договора, он ежемесячно должен был выплачивать 1,5 миллиона рублей на детей и 500 тысяч рублей на содержание бывшей жены.

Через суд артист пытался уменьшить сумму алиментов и перестать выплачивать по полмиллиона рублей Девочкиной. По первому пункту суд запрос певца не удовлетворил, а вот отчисления для экс-супруги были упразднены.

Но в июне Родригезу пришло уведомление о начале исполнительного производства, инициатором которого выступила бывшая жена. Причем, по данным СМИ, приставам с ее стороны были предоставлены документы, оформленные еще до последнего судебного решения. По ним Девочкина требует ежемесячные выплаты для себя.

«Мы рассчитываем, что судебные приставы максимально внимательно отнесутся к материалам исполнительного производства, проверят все обстоятельства и будут действовать строго в рамках закона. Надеемся, что личные эмоции, обиды или желание испортить человеку важное событие в жизни никак не повлияют на процессуальные решения и не приведут к необоснованным ограничениям, таким как запрет на выезд, арест счетов или иные меры принудительного исполнения. На данный момент, как видно из постановлений пристава — никаких долгов нет», — пояснил адвокат артиста Сергей Жорин.

В желании продолжить разбирательства не поддерживают экс-супругу Родригеза и ее друзья, и знакомые знаменитости. Они отмечали, что бывшая жена исполнителя ведет себя как обиженная женщина. А пытаться что-то еще отобрать и разжечь конфликт с бывшим мужем не имеет смысла. К тому же у нее самой уже появился новый обеспеченный возлюбленный, дети посещают лучшие школы Испании, и в собственности есть хорошая недвижимость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимур Родригез и Катя Кабак не раскрывают детали предстоящей свадьбы. Вместо этого они заявляют журналистам, что ищут для организации торжества спонсоров и хотели устроить голую вечеринку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
Осторожно, ИИ! — Как мошенники используют ChatGPT для обмана людей
8:36
После победы Пашиняна на выборах МВФ выделил Армении 25 миллионов долларов
8:30
«Замечает ли он меня?» — Почему женщинам важны комплименты в отношениях
8:24
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена ударом ВСУ
8:23
«Как обиженная»: бывшая жена Родригеза пытается испортить его свадьбу
8:18
В какие дома чаще бьет молния и как не стать следующей жертвой грозы

Сейчас читают

«Мои мальчики!»: звезды на красной дорожке ТЭФИ-2026
Смех оказался полезен для мозга: ученые сравнили его с тренировкой для ума
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео