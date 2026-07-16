Юридический блеф: адвокат раскрыл интригу с долгами Родригеза по алиментам

Адвокат Жорин: долги Родригеза по алиментам официально не подтверждены

Требование о взыскании алиментов с певца Тимура Родригеза не подтверждает наличие реальной задолженности. Об этом в беседе с 5-tv.ru сказал адвокат Сергей Жорин.

«Алиментное соглашение, которое Тимур подписал с бывшей супругой при расставании, имеет силу исполнительного листа. И в любой момент его можно отнести к приставу, если получатель алиментов посчитает, что ему что-то недоплатили. Дальше уже пристав обязан возбудить исполнительное производство», — рассказал защитник.

По словам адвоката, после начала процедуры плательщик алиментов может предоставить документы, подтверждающие выплаты. На их основании задолженность может быть скорректирована, а исполнительное производство — прекращено, если окажется, что все обязательства были выполнены.

«В настоящий момент мы готовим платежки, другие необходимые документы, обязательно их предоставим приставу. Поэтому пока говорить о наличии у Тимура какой-либо задолженности преждевременно», — подчеркнул Жорин.

Бывшая супруга Родригеза Анна Девочкина инициировала исполнительное производство и потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы России, заявив о задолженности по алиментам в размере семи миллионов рублей.

Жорин отметил, что постановления о взыскании начали поступать Родригезу в день свадьбы с актрисой Катей Кабак. При этом, по словам адвоката, артист воспринял ситуацию с юмором, испортить праздник не получилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судебный пристав официально отклонил просьбу Девочкиной о введении ограничения на свободу передвижения музыканта.

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