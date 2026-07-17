Скрытая жизнь на пороге 90-летия: пожилая женщина обманывает взрослых детей

Yahoo: пожилая женщина обманывает взрослых детей

Пожилая женщина призналась, что регулярно лжет своим взрослым дочерям о состоянии здоровья, питании и бытовых происшествиях, чтобы избежать лишнего контроля и сохранить автономию. Об этом сообщило Yahoo News.

Сандра Батлер, которой исполнилось 86 лет, рассказала, что жизнь в одиночестве в таком возрасте требует постоянного притворства. Она имитирует приверженность здоровому рациону, заказывая в ресторанах белковую пищу и зелень, хотя дома может пообедать остатками китайской еды или мороженым.

По ее словам, это помогает избежать бесконечных расспросов о самочувствии и нравоучений со стороны близких, которые стремятся следить за каждым ее шагом.

Особое внимание автор уделяет сокрытию бытовых травм и падений. Батлер признается, что ее аптечка переполнена бинтами и мазями, так как кожа стала хрупкой, а синяки появляются от малейших столкновений с мебелью.

Она намеренно скрывает случаи падений, даже если после них приходится вызывать помощь через смарт-часы. Женщина отмечает, что ложь в данном случае — это способ «купить время» и защитить свое право на частную жизнь.

Она также упомянула, что начала разговаривать сама с собой в пустой квартире. Но тщательно следит за тем, чтобы дочери не застали ее за этим занятием, так как это может вызвать у них тревогу и спровоцировать попытки ограничить ее свободу.

«Наше вранье покупает нам время — драгоценный и ограниченный товар, который мы хотим оставить себе», — отметила Батлер.

Она подчеркивает, что среди сверстников ей не нужно притворяться, так как забывчивость и физическая слабость являются для них общей нормой.

Однако в отношениях с младшим поколением приходится использовать стратегию «улыбчивой уклончивости». Автор считает, что взрослые дети порой сами подсознательно соглашаются на этот обман, так как полная правда о трудностях старения родителей наложила бы на них слишком большую ответственность и обязательства по уходу.

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