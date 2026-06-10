Не спасают, а сушат: врач предупредил об опасных напитках в жару

Диетолог Поляков: чай и пакетированные соки усиливают жажду в жару

Некоторые популярные напитки не помогают справиться с жаждой, а могут только усилить ее. Подробнее об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, летом для восполнения жидкости лучше выбирать обычную чистую воду. При этом сладкие газированные напитки не стоит использовать для утоления жажды. Как пояснил эксперт, после банки или бутылки сладкого напитка через короткое время пить обычно хочется еще сильнее. Поэтому такой способ нельзя назвать эффективным.

Также врач добавил, что похожий эффект могут давать пакетированные соки, питьевые йогурты и другие сладкие продукты. Причина в том, что в них содержатся сахар, консерванты и другие добавки, усиливающие чувство жажды.

При этом Поляков обратил внимание, что даже привычные чай и кофе не всегда помогают организму справиться с нехваткой жидкости. Диетолог добавил, что кофеин, теобромин и другие вещества в составе таких напитков способствуют дальнейшему обезвоживанию.

Так, по рекомендации эксперта, в жаркую погоду главным напитком должна оставаться вода. Именно она лучше всего подходит для поддержания водного баланса и помогает избежать обезвоживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно злоупотребление мороженым и газировкой в жару.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.