Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах

Микробиолог Тетро: самым грязным предметом является платежный терминал

Платежные терминалы на кассах магазинов являются наиболее загрязненными объектами, с которыми человек сталкивается ежедневно. Об этом микробиолог Джейсон Тетро рассказал в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалиста, кнопки для ввода PIN-кода на кассовых аппаратах представляют гораздо большую угрозу для здоровья, чем принято считать.

Тетро отметил, что многие ошибочно наделяют статусом самых грязных мест ободки унитазов или дверные ручки, однако именно поверхности терминалов накапливают критическую массу патогенов из-за огромного потока людей. Специалист пояснил механизм заражения, указав на необходимость физического усилия при работе с устройством.

«Чтобы ввести PIN-код, нужно надавить на кнопки, и этого давления достаточно, чтобы на руке осталось большое количество микробов», — подчеркнул доктор.

По его словам, через такие прикосновения к человеку могут попадать не только возбудители респираторных вирусных инфекций, но и опасные бактерии, провоцирующие тяжелые пищевые отравления.

Это происходит из-за того, что сотни покупателей в течение дня касаются кнопок, не всегда соблюдая правила личной гигиены. Дополнительно микробиолог выделил и другие потенциально опасные предметы внутри торговых точек.

Вторыми в списке по концентрации болезнетворных микроорганизмов оказались продуктовые тележки и корзины, за которые держатся практически все посетители.

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