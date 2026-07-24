Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Привычные вещи в магазине могут стать источником серьезных инфекционных заболеваний.

Самый грязный и опасный предмет в общественных местах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Микробиолог Тетро: самым грязным предметом является платежный терминал

Платежные терминалы на кассах магазинов являются наиболее загрязненными объектами, с которыми человек сталкивается ежедневно. Об этом микробиолог Джейсон Тетро рассказал в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалиста, кнопки для ввода PIN-кода на кассовых аппаратах представляют гораздо большую угрозу для здоровья, чем принято считать.

Тетро отметил, что многие ошибочно наделяют статусом самых грязных мест ободки унитазов или дверные ручки, однако именно поверхности терминалов накапливают критическую массу патогенов из-за огромного потока людей. Специалист пояснил механизм заражения, указав на необходимость физического усилия при работе с устройством.

«Чтобы ввести PIN-код, нужно надавить на кнопки, и этого давления достаточно, чтобы на руке осталось большое количество микробов», — подчеркнул доктор.

По его словам, через такие прикосновения к человеку могут попадать не только возбудители респираторных вирусных инфекций, но и опасные бактерии, провоцирующие тяжелые пищевые отравления.

Это происходит из-за того, что сотни покупателей в течение дня касаются кнопок, не всегда соблюдая правила личной гигиены. Дополнительно микробиолог выделил и другие потенциально опасные предметы внутри торговых точек.

Вторыми в списке по концентрации болезнетворных микроорганизмов оказались продуктовые тележки и корзины, за которые держатся практически все посетители. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
Богатство по-русски: РФ вошла в пятерку лидеров по росту числа миллионеров
22:22
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
21:53
Из-за пожаров Испания потеряла более двух миллионов евро
21:29
Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ
21:00
Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах
20:55
«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Первый тур РПЛ-2026/27: дебют нового ЦСКА и проверка «Спартака»
Внеземной разум: стала известна причина, по которой инопланетян до сих пор не обнаружили
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео