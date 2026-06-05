Сладкая угроза: чем опасно злоупотребление мороженым и газировкой в жару

Злоупотребление сладким в жару создает угрозы для зубов и ЖКТ

Увлечение сладким и газировкой грозит повреждением эмали и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Летом риски растут: жара, обезвоживание и соблазн постоянно пить сладкие напитки или есть мороженое создают опасную нагрузку на зубы. Почему сезонные лакомства так вредят эмали? Об этом рассказали Life.ru.

Проблема сладких напитков не только в сахаре, а во времени. Мы редко выпиваем газировку за две минуты. Обычно бутылка живет рядом часами: глоток в машине, на пляже, во дворе. Бактерии зубного налета все это время питаются сахаром и выделяют кислоту, которая вымывает минералы из эмали. Появляются белые пятна, чувствительность, а потом кариес.

Но даже напитки без сахара небезопасны. В газировке, энергетиках, лимонной воде и кислых смузи есть другая угроза — кислота. Она размягчает эмаль, делая зубы уязвимыми. Особенно коварны «полезные» напитки: вода с лимоном, свежевыжатые соки. Если пить их маленькими глотками два часа подряд, эмаль все это время будет подвергаться воздействию кислоты.

Мороженое опасно составом: сахар, сиропы, карамель, шоколадная глазурь легко прилипают к зубам и остаются в складках у десен. Хуже всего — сочетание, когда ребенок съел мороженое, запил соком, потом газировкой.

Летом добавляется еще один фактор: жара сушит рот. Слюны становится меньше, а это главная защита эмали. Она смывает остатки еды и разбавляет кислоты. Когда рот пересыхает, кислоты задерживаются дольше. Поэтому обычная вода летом работает лучше любых других напитков.

Рассчитывать только на вечернюю чистку зубов не стоит. Если в течение дня зубы многократно подвергались воздействию сахара и кислот, к вечеру эмаль уже ослаблена. Профилактика простая: пить сладкие напитки реже, есть мороженое после еды, а не вместо нее.

После кислого напитка следует прополоскать рот водой и подождать полчаса перед чисткой. Если зубы реагируют на холодное или сладкое — это сигнал, что нужно к стоматологу, а не рассчиывать, что «само пройдет».

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