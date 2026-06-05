Сладкая угроза: чем опасно злоупотребление мороженым и газировкой в жару

|
Алена Куликова
Алена Куликова 25 0

Для микроорганизмов это не перекус, а бесконечный шведский стол.

День профилактики кариеса

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Baranov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоупотребление сладким в жару создает угрозы для зубов и ЖКТ

Увлечение сладким и газировкой грозит повреждением эмали и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Летом риски растут: жара, обезвоживание и соблазн постоянно пить сладкие напитки или есть мороженое создают опасную нагрузку на зубы. Почему сезонные лакомства так вредят эмали? Об этом рассказали Life.ru.

Проблема сладких напитков не только в сахаре, а во времени. Мы редко выпиваем газировку за две минуты. Обычно бутылка живет рядом часами: глоток в машине, на пляже, во дворе. Бактерии зубного налета все это время питаются сахаром и выделяют кислоту, которая вымывает минералы из эмали. Появляются белые пятна, чувствительность, а потом кариес.

Но даже напитки без сахара небезопасны. В газировке, энергетиках, лимонной воде и кислых смузи есть другая угроза — кислота. Она размягчает эмаль, делая зубы уязвимыми. Особенно коварны «полезные» напитки: вода с лимоном, свежевыжатые соки. Если пить их маленькими глотками два часа подряд, эмаль все это время будет подвергаться воздействию кислоты.

Мороженое опасно составом: сахар, сиропы, карамель, шоколадная глазурь легко прилипают к зубам и остаются в складках у десен. Хуже всего — сочетание, когда ребенок съел мороженое, запил соком, потом газировкой.

Летом добавляется еще один фактор: жара сушит рот. Слюны становится меньше, а это главная защита эмали. Она смывает остатки еды и разбавляет кислоты. Когда рот пересыхает, кислоты задерживаются дольше. Поэтому обычная вода летом работает лучше любых других напитков.

Рассчитывать только на вечернюю чистку зубов не стоит. Если в течение дня зубы многократно подвергались воздействию сахара и кислот, к вечеру эмаль уже ослаблена. Профилактика простая: пить сладкие напитки реже, есть мороженое после еды, а не вместо нее.

После кислого напитка следует прополоскать рот водой и подождать полчаса перед чисткой. Если зубы реагируют на холодное или сладкое — это сигнал, что нужно к стоматологу, а не рассчиывать, что «само пройдет».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты в рационе могут снизить риск возникновения диабета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
«Больше чем сосед по региону»: Мирзиёев об отношениях с Россией
17:54
Путин: Запад запустил ослабление Всемирной торговой организации
17:52
NASA перевело своих астронавтов с МКС на корабль Dragon
17:49
Путин: в России один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран
17:48
На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
17:45
«Подходящая якобы всем»: Путин о системе недобросовестной конкуренции в мире

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео