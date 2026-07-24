Даже если не болит: какие анализы обязательно сдавать всем после 40 лет

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 5 602 0

У пациентов со склонностью к конкретным заболеваниям список обследований шире.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Личный архив Татьяны Романенко;5-tv.ru

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Терапевт Романенко перечислила анализы, которые необходимо сдавать после 40 лет

Сдавать медицинские анализы необходимо не только при проблемах со здоровьем, хотя делать это нужно регулярно, особенно если вы старше средних лет. О том, какие исследования необходимы всем 40-летним, 5-tv.ru рассказала терапевт Татьяна Романенко.

«В любом случае стандартно любой человек, если у него ничего не болит, по крайней мере раз в год после сорока лет должен сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять уровень глюкозы. <…> Это при условии, что человек после сорока лет абсолютно здоров», — объяснила врач.

Необходимо проверять липидный состав крови, хотя бы общий холестерин, а еще лучше — с разделением на конкретно «хороший» и «плохой» холестерин. Кроме того, очень важно обследовать почки — сдавать анализы на креатин и C-реактивный белок.

Если же у пациента есть предрасположенность к определенным болезням, например, сахарному диабету, или он страдает абдоминальным (брюшным — Прим. ред.) ожирением, то одного уровня глюкозы будет мало — нужно сдавать более точные анализы на суммарные колебания глюкозы за последние два месяца.

Если же в роду пациента есть люди с патологиями сердечно-сосудистой и кровеносной систем, перенесшие инфаркт или инсульт, ему нужно сделать полную гемостазиограмму (анализ крови на свертываемость — Прим. ред.). Как отметила эксперт, важно не просто сдать эти анализы «для галочки», а после посетить врача, который сможет собрать клиническую картину в одно целое и выявить признаки конкретных заболеваний, если они есть.

Ранее 5-tv.ru писал о разработке нового анализа крови, который помогает предсказать развитие болезни Альцгеймера.

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