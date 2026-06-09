Собянин: новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте работ над путепроводом через Ярославское направление Московской железной дороги. Он соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом к 2028 году, написал глава города в личном канале в мессенджере МАКС.

Сейчас специалисты уже заняты возведением подпорной стены со стороны Малыгинского проезда. Всего у будущего сооружения будет 14 опор: две крайние и 12 промежуточных. Объект пройдет над путями МЖД и свяжет улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

В рамках проекта подрядчик построит и реконструирует почти шесть километров автомобильных дорог. Также здесь появятся дополнительные места для парковки, велодорожки, а прилегающую территорию благоустроят.

Открытие путепровода позволит перенаправить транспортные потоки. В итоге нагрузка на Енисейскую улицу снизится на 14%, а на северную часть МКАД — на 6%.

Транспортная доступность четырех районов улучшится. Город сможет скорректировать маршруты наземного транспорта, что сократит время на поездки между районами в среднем на 7–10 минут. Завершение всех работ запланировано на 2028 год. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее на 5-tv.ru сообщили, что в Москве продлят две линии метрополитена.

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