Собянин: новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд

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Алена Куликова
Алена Куликова 30 0

Эстакада поможет разгрузить северную часть МКАД.

Началось строительство путепровода в СВАО

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте работ над путепроводом через Ярославское направление Московской железной дороги. Он соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом к 2028 году, написал глава города в личном канале в мессенджере МАКС.

Сейчас специалисты уже заняты возведением подпорной стены со стороны Малыгинского проезда. Всего у будущего сооружения будет 14 опор: две крайние и 12 промежуточных. Объект пройдет над путями МЖД и свяжет улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

В рамках проекта подрядчик построит и реконструирует почти шесть километров автомобильных дорог. Также здесь появятся дополнительные места для парковки, велодорожки, а прилегающую территорию благоустроят.

Открытие путепровода позволит перенаправить транспортные потоки. В итоге нагрузка на Енисейскую улицу снизится на 14%, а на северную часть МКАД — на 6%.

Транспортная доступность четырех районов улучшится. Город сможет скорректировать маршруты наземного транспорта, что сократит время на поездки между районами в среднем на 7–10 минут. Завершение всех работ запланировано на 2028 год. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее на 5-tv.ru сообщили, что в Москве продлят две линии метрополитена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Собянин: новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд

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