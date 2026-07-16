Московский бизнес запустил свыше 5,3 тысяч акций для семей бойцов СВО

Столичные предприниматели подготовили более 5,3 тысячи бесплатных развлечений, скидок и бонусов для участников специальной военной операции (СВО) и их близких. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Акция запущена в рамках сезонного спецпроекта «Время возможностей», который работает на площадках «Лета в Москве». Одним из главных событий станет праздник для детей военнослужащих 2 августа в ТРЦ «Пятая авеню» в Щукино. В программе — зарядка, квест, дискотека и мастер-класс по живописи из пластилина.

«Самое ценное — это время, проведенное вместе с родными, и мы хотим подарить детям запоминающийся день, полный беззаботности и веселья», — заявил гендиректор сети парков «Замания» Алексей Соколов.

К акции подключились десятки заведений по всему городу. В Южном Чертаново семейная пиццерия «Сенза Титоло» до конца июля предоставляет специальные условия для защитников и их родных.

«Мы уделяем особое внимание рецептурам и качеству продуктов, а с помощью скидок выражаем поддержку тем, кто защищает нашу страну», — рассказал сооснователь заведения Алексей Бондарев.

В Бескудниковском районе салон «Вивакрасиво» все лето стрижет участников СВО за полцены с 10:00 до 13:00. А дом быта «Домовенок» в Зябликово до 6 сентября наполовину снизил цены на ремонт одежды, обуви и заточку инструментов.

Помимо этого, семьи бойцов могут бесплатно посещать тренировки, мастер-классы, получать подарки и бонусы.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница «Лета в Москве» отправляет на фронт пряники с душевными посланиями.

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