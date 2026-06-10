Многоэтажный дом загорелся на западе Москвы

В многоэтажном доме на западе Москвы горят балконы. Предварительно, загорелось жилое здание на улице Авиаторов в семнадцатиэтажном доме. Видео с места пожара есть в распоряжении 5-tv.ru.

Информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия работают пожарные бригады.

Расследование происшествия взяла на контроль Солнцевская межрайонная прокуратура, идет процессуальная проверка. Для установления точной причины возгорания эксперты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Ранее крупное возгорание произошло 25 мая 2026 года в административном здании на востоке Москвы на улице Монтажной, дом 7, строение 8. По предварительным сведениям, там находился хостел.

Площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Тогда до прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались около 600 человек, сообщило МЧС России.

За день до этого сотрудники МЧС устранили пожар, который произошел в торговых павильонах на рынке стройматериалов в районе Коммунарка в Новой Москве. Тогда пламя охватило одноэтажные металлокаркасные торговые постройки и склады материалов. Оно распространялось настолько быстро, что к тушению привлекли авиацию.

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