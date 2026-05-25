Здание с хостелом сгорело на востоке Москвы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 59 0

Эвакуировали 600 человек.

Фото, видео: Max/МЧС Москвы/id7710566322_gos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Крупный пожар вспыхнул в административном здании на востоке Москвы, где, по предварительным сведениям, размещается хостел. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание около 600 человек», — говорится в заявлении ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что пламя бушует на втором этаже строения по адресу: улица Монтажная, дом 7, строение 8. Площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На кадрах, предоставленных МЧС России, видна огромная площадь распространения огня и пожарных, пытающихся его затушить. Привлечены воздушные средства тушения пожара, в том числе вертолет.

Возгорание удалось локализовать, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на рынке в Коммунарке, где для тушения пришлось задействовать авиацию. Огонь тогда охватил одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы по адресу НАО, Проектируемый проезд № 134.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

13:35
Центробанк потребовал от Visa и Mastercard покинуть российский рынок
13:31
Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание
13:26
Автобус с 40 иностранцами перевернулся на трассе М12 в Нижегородской области
13:23
ФСБ показала кадры магнитных мин, найденных на газовозе в Усть-Луге
13:21
Непослушные туристы: почему запрещено подниматься на пирамиду майя Кукулькана
13:11
В порядке очереди: авиакомпании ОАЭ предупредили пассажиров о заторах в аэропортах

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Читай по телу: как распознать ложь и симпатию человека по жестам и позе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео