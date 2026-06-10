В Грозном автомобиль на высокой скорости влетел в пожарное депо: есть погибшие

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 48 0

В результате удара пострадали шесть сотрудников МЧС.

Что известно об аварии с въехавшем автомобилем в депо МЧС

Фото: © РИА Новости/Владимир Никонов

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Два сотрудника МЧС погибли при ДТП в Грозном

Два сотрудника МЧС погибли в результате ДТП в Грозном, еще четверо получили ранения. По данным источника 5-tv.ru, автомобиль на высокой скорости врезался в здание депо пожарной части.

Авария произошла на улице Мохаммеда Бен Зайеда Аль Нахайяна, 8. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего машина въехала в здание подразделения МЧС.

В результате удара пострадали шесть сотрудников ведомства. Двое из них скончались на месте от полученных травм.

Еще четверых пострадавших доставили в больницу. Состояние двух раненых медики оценили как тяжелое. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, почему водитель потерял управление и на большой скорости врезался в пожарное депо.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пьяный водитель в Чите протаранил толпу людей около ночного клуба. На автомобиле BMW он наехал на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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