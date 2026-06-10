Лучшие друзья девушек: в России изменят правила продажи бриллиантов

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Алена Куликова
Алена Куликова 41 0

Цель нововведений — защитить потребителя.

Какие камни смогут называть бриллиантами россияне

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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В России изменят правила продажи бриллиантов в ювелирных магазинах

С 1 сентября 2026 года в России изменят правила продажи ювелирных украшений. Правительство обязует продавцов достоверно информировать покупателей о происхождении вставных камней. Об этом сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Теперь термин «бриллиант» и его производные разрешено использовать исключительно для ограненных алмазов природного происхождения.

«Ключевая цель новых правил — повысить прозрачность ювелирной витрины и защитить потребителя», — отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

До сих пор в законодательстве отсутствовала четкая терминология, чем пользовались некоторые недобросовестные продавцы. Они фактически смешивали две разные категории товаров: украшения с природными бриллиантами и изделия с синтетическими камнями.

Согласно постановлению, с начала осени продавец обязан подробно раскрывать информацию о неприродном происхождении камня. Для таких изделий запрещено использовать вес в каратах — допускается только указание массы в граммах.

На бирках и ярлыках потребуется маркировка «синтетический» (сокращенно «Синтет.»). Также нельзя применять слова, создающие впечатление природного происхождения: «настоящий», «подлинный», «естественный», «натуральный», «драгоценный», «добытый», «минерал», «экологичный» и аналогичные.

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