«Запретите им дышать»: Посольство России в Нидерландах высмеяло новые санкции ЕС

Посольство России предложило ЕС запретить европейцам дышать российским воздухом

Посольство России в Нидерландах в социальных сетях иронично отреагировало в на готовящиеся Евросоюзом новые санкции против отечественной рыбной продукции.

«У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, приготовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», — написали представители посольства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной, уже 11-й пакет санкций. В него планируется включить полный запрет на импорт нескольких видов российской рыбы, в том числе трески. Евросоюз последовательно наращивает давление на Москву уже несколько лет, стремясь ограничить доступ российских товаров на европейский рынок.

В Кремле и правительстве не раз заявляли, что Россия успешно справляется с санкционным давлением и продолжит это делать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия ответит на очередной санкционный пакет. Это заявила МИД РФ Мария Захарова.

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