«Действенно и жестко»: в МИД РФ пообещали ответить на санкции

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Алена Куликова
Алена Куликова 37 0

Москва решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

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МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на очередной санкционный пакет

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия ответит на очередной санкционный пакет Евросоюза. Соответствующее обещание она дала на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Она добавила, что все больше государств мира разделяют и поддерживают такой подход.

«Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», — заявила представитель МИД РФ.

Представитель МИД отметила, что в Брюсселе по-прежнему не хотят понять очевидное. Санкции, заявила она, не могут повлиять на суверенную политику России.

Захарова также указала, что европейские бюрократы лишь способны угрожать новыми ограничениями. При этом в ЕС не задаются вопросом, к каким последствиям такая политика приводит сам Брюссель.

Ранее Захарова сообщила, что парламентские выборы в Армении прошли при сильном давлении на оппозицию и вмешательстве западных стран.

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