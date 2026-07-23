Евросоюз принял крупнейший за четыре года пакет санкций против России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 149 0

Ограничения затронули 170 организаций и 48 физических лиц.

Что входит в 21-й пакет санкций против России

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Европейский союз (ЕС) ввел дополнительные ограничения в отношении российских организаций и физических лиц в рамках 21-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Под новые рестрикции попали 170 организаций и 48 физических лиц. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств для 94 российских банков и крупных финансовых учреждений, а также одного из представителей российского банковского сектора.

Кроме того, ЕС расширил запрет на проведение операций еще с 33 российскими кредитными и финансовыми организациями. В санкционный список также включили четыре иностранных банка.

В рамках нового пакета ЕС усилил меры против российской нефтяной отрасли. Ограничения затронули три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один в Белоруссии. Также европейские власти ввели запрет на сделки с грузинским нефтеперерабатывающим предприятием, которое, по утверждению ЕС, связано с переработкой и торговлей российской нефтью.

Евросоюз расширил ограничения и в отношении криптовалютных сервисов. Под запрет на операции попали 14 платформ, зарегистрированных в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии. Также предусмотрен полный запрет на услуги с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран.

В новый пакет вошли санкции против 41 танкера, в результате чего общее число судов, попавших под ограничения, достигло 673. Помимо этого, ЕС ввел санкции против семи российских компаний из сферы добычи золота, 37 производителей беспилотников дальнего действия и 56 организаций и физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Также Евросоюз сохранил действующий потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов (3 449 рублей. — Прим. ред.) за баррель до 15 июля 2027 года и запретил европейским компаниям проводить операции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Как подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X, 21-й пакет санкций против России стал самым крупным за четыре года.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Евросоюза долго не могли согласовать 21-й пакет санкций против России. Одним из спорных вопросов стал запрет на импорт российской рыбы, однако в итоговую версию ограничений эту меру включать не стали.

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