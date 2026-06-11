Афера на полмиллиарда рублей: как компания «Экологистика» годами уходила от налогов

В Кабардино-Балкарии раскрыли аферу на полмиллиарда рублей. Именно столько налогов не доплатила «Экологистика» — монополист в области обращения с отходами. Следствие установило, что компания умышленно искажала отчетность по госконтрактам.

Во время обысков изъяли документы и цифровые носители. А еще символично, что на столе в кабинете обнаружили статуэтку «великого комбинатора» Остапа Бендера. О схеме, по которой действовали преступники, расскажет корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Кувалда, лом и несколько мощных ударов. Сотрудникам спецназа ФСБ пришлось буквально вскрывать дверь офиса компании, которая зарабатывала на государственных экологических контрактах. Операцию проводили сразу в нескольких регионах страны — в Москве и Московской области, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Следователи, оперативники и налоговые инспекторы пришли по адресам руководителей и сотрудников фирмы «Экологистика».

Во время обысков следователи нашли большие суммы наличных, дорогостоящие украшения и ключи от премиальных автомобилей. Только по предварительным данным, эта компания не заплатила огромную сумму налогов — полмиллиарда рублей.

Открытые данные по налоговым платежам компании вызывают вопросы. Если в 2021 году «Экологистика» заплатила почти 38 миллионов рублей налогов, то в 2023-м — всего около семи миллионов. Затем последовал резкий скачок — в 2024 году отчисления достигли рекордных 176 миллионов рублей. Но уже спустя год снова обвалились — до 22 миллионов. Чем объясняются такие финансовые качели, теперь предстоит разобраться следствию.

Компания, которая должна была заниматься вывозом и утилизацией мусора, придумала хитрую схему ухода от налогов. Всех руководителей этой организации задержали и надели наручники.

По версии следствия, схема работала годами: фиктивные фирмы, поддельные расходы и налоговые вычеты. Теперь все эти документы изучают следователи, а их авторов допрашивают. «Экологистика» — это крупнейший оператор по вывозу мусора в Кабардино-Балкарии. Компания работает в республике с 2018 года. Руководит ею Рустам Кочесоков, владельцем является Темирлан Гедгагов.

«Касательно работы по твёрдым коммунальным отходам „Экологистики“ могу сказать, что они работали плохо. Мусор не вывозился своевременно, были задержки», — рассказал житель Кабардино-Балкарии Иван.

К работе компании у жителей возникали серьезные претензии. В городе Прохладный контейнерные площадки буквально утопают в мусоре. Пакеты и бытовые отходы неделями лежат под открытым небом.

«Вот это можно сказать центр города нашего хорошего. Только вот у него таких вот пейзажей, как сзади меня, буквально на всех улицах. Весь город зарос грязью последние два года. С помощью регионального оператора „Экологистики“ это всё успешно осуществлялось», — отметил житель города Прохладный Александр.

На рабочем столе одного из руководителей оперативники нашли любопытную деталь — статуэтку Остапа Бендера рядом со знаменитым стулом. Персонаж Ильфа и Петрова известен как «великий комбинатор» и мастер всевозможных схем. Видимо, в этой компании тоже любили охотиться за легкими деньгами.

Обыски завершены, документы изъяты, уголовное дело возбуждено. Теперь следователям предстоит восстановить всю цепочку финансовых операций и установить роль каждого участника этой незаконной схемы.

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