«Это вызов»: 44-летний Дима Билан шокировал публику на своем концерте
Во время выступления артисту удалось «коснуться» каждого зрителя.
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Дима Билан выступил на сцене высотой 6 метров
Сцена высотой шесть метров — это настоящий вызов и крик. Такое заявление сделал заслуженный артист России Дима Билан в ходе интервью с 5-tv.ru на большом сольном шоу «Я ТВОЙ № 1».
По словам исполнителя хита «Невозможное возможно», на такую помпезность он пошел, чтобы, во-первых, порадовать и удивить самого себя и только потом зрителей.
Несмотря на такую высоту сцены, по мнению певца, ему удалось соприкоснуться с каждым, кто был в зале.
«Здесь получается так, что хотелось удивить самого себя, во-первых. Если удивляешь себя, то получается, наверное, удивляешь других. Да, возможно, шесть метров — это крик, это прям вызов. Но я считаю, что в этой такой крупномерности сейчас наш интерес. Мы берем телефон, смотрим и думаем: „Боже мой, шесть метров, куда смотреть?“. Но я касался всех и коснулся всех как всегда», — заявил певец.
На концерте Билан также удивил зрителей гигантсткой фигурой бабочки, которая летала в зале во время исполнения дуэтной композиции с певицей Seville.
Ранее певица Ольга Серябкина заявляла, что хочет стать номером один в музыкальной индустрии. Даже название шоу GOLD говорит само за себя — артистка уверена в своей популярности и считает такое название самым подходящим.
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